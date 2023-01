Madureira enfrenta o Fluminense no Espírito Santo hoje (22)

Acontece hoje, às 18h, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), a partida entre o Madureira e Fluminense, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Com a vitória do Fluminense sobre a Portuguesa-RJ, o Tricolor Carioca terminou em terceiro lugar no Estadual, enquanto o Suburbano aparece como oitavo colocado.

Neste confronto, o Madureira é o mandante e leva a segunda partida para o estádio capixaba, após ter empatado em 0 a 0 com o Flamengo na última quarta-feira. O time segue invicto, sem sofrer gols com outros dois times do Rio de Janeiro.

Já o Fluminense viajou para o Espírito Santo com equipe reforçada e pronta para o jogo, depois de ter vencido o Resende na estreia por 2 a 0. Mesmo que alguns jogadores estejam no banco de reserva, o Fluminense segue como atual campeão e também não sofreu gols nos últimos jogos.

Seguro para enfrentar o Fluminense nesta tarde, o técnico Felipe Arantes pode trazer para este embate o zagueiro Maurício e o meia Rafinha. Dos 12 contratados pelo clube, a tendência é que metade seja titular: além dos dois já citados, o goleiro Dida, o lateral-esquerdo Bryan e os volantes Banguelê e Matheus Lira.

O Fluminense não fica atrás e pode trazer Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Calegari; André, Martinelli, Yago e Ganso; Arias e Cano. Fernando Diniz, técnico do time, pode repetir a mesma escalação que formou na estreia contra o Resende.

A TV Bandeirantes, a BandSports e o Daleapp vão transmitir a partida. Para esta partida, estão escalados os árbitros Paulo Silva Coelho e os árbitros assistentes Thiago Henrique Farinha e Daniel Alves Pereira.