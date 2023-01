UFC: Glover Teixeira anuncia aposentadoria após derrota para Jamahal Hill no Rio

Mesmo após negar que aconteceria, Glover Teixeira anunciou que vai se aposentar do UFC após perder a disputa do cinturão dos meio-pesados (93kg) para Jamahal Hill, na madrugada desse domingo, no Rio de Janeiro. Ele foi derrotado por decisão unânime dos juízes após cinco rounds.

"É hora de parar. Vou colocar minhas energias nos caras novos. Poatan vai segurar o cinturão dele por muito tempo, depois subir. Queria ficar até cair. Mas tem round, não consigo acertar os caras. Velocidade não está aí mais. Uma honra me aposentar com o Shogun. Eu paro hoje", declarou.

Aos 43 anos, Glover havia conquistado o título em outubro de 2021 ao derrotar Jan Blachowicz por finalização no segundo round, mas perdeu na primeira defesa.

Em entrevistas anteriores, o lutador disse que não planejava as coisas: "Só curto o momento e vivo".

Profissional do MMA desde 2002, Glover Teixeira possui um cartel de 33 vitórias e nove derrotas. Antes de deixar o octógono, Glover Teixeira pediu respeito ao adversário, a quem abraçou no início do quinto round.

Shogun também anunciou aposentadoria

Aos 41 anos de idade, a lenda do MMA, Mauricio Shogun “Rua”, também se despediu do UFC com derrota. O curitibano foi superado pelo uraniano Ihor Potieria, no primeiro round do combate.

Foram mais de vinte anos dedicados às artes marciais. Aclamado pela torcida, o lutador iniciou o combate contra o ucraniano de maneira cautelosa, foi foi soltando a mão pesada no rosto do adversário aos poucos, mas acabou indo para o chão, onde foi presa fácil para o ucraniano, que saiu vencedor do confronto por nocaute técnico.

"Galera, desculpa! Eu queria encerrar minha carreira com uma vitória para vocês. Dei meu máximo, mas infelizmente não consegui. Eu paro aqui hoje, pessoal. Eu estou cansado, luto há 21 anos, estou no UFC há 16. Obrigado, UFC, por tudo. Obrigados, meus fãs, vocês sempre foram meu maior combustível", disse Shogun após a luta.

Shogun Rua teve cartel de 27 vitórias, 14 derrotas e um empate na carreira.