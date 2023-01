Vasco faz hoje (21) segundo amistoso antes do retorno ao Brasil

O Vasco fará neste sábado, às 21h30 (de Brasília), seu segundo amistoso nos Estados Unidos antes de voltar ao Brasil. O adversário da vez é o Inter Miami. O jogo acontece no DRV PNK Stadium, casa do time que pertence ao ex-jogador David Beckham.

No primeiro amistoso, o Vasco foi derrotado por 3 a 0 pelo River Plate em Orlando. Maurício Barbieri usou o jogo para fazer testes na equipe, o que deve acontecer novamente neste sábado. Segundo divulgado pelo GE, o técnico não poderá contar com o atacante Orellano, poupado por dores musculares.

"A gente não tem muita informação sobre o Inter Miami, conhece alguns jogadores, especialmente brasileiros. Sabemos que eles têm boa defesa, boa estatura, defesa alta. Equipe um pouco mais vertical do que estamos habituados e do que o próprio River, última equipe que a gente enfrentou. Mas nesse momento nosso foco está no desenvolvimento da nossa equipe, nossa maneira de jogar", disse o treinador na véspera da partida.

São esperadas mudanças pontuais em relação ao time que perdeu para o River na última terça. Há a possibilidade de o goleiro Ivan fazer sua estreia com a camisa do Vasco, mas a principal dúvida é no meio-campo, em que três jogadores disputam posição: Jair, Figueiredo e Zé Gabriel.

O provável Vasco é: Alexander (Ivan), Pumita, Miranda, Léo, Piton, Jair (Zé Gabriel), Figueiredo, Nenê, Gabriel Pec, Erick Marcus e Pedro Raul.

Já o provável Inter Miami conta com Drake Callender, Yedlin, Lowe, Mabika, Mcvey, Gregore, Pizarro, Duke, Pozuelo, Campana e Lassiter.