Preço salgado para assistir à final da Supercopa em Brasília

O final da Supercopa será no dia 28 de janeiro no Estádio Mané Garrincha - Foto: Divulgação

Os torcedores de Palmeiras e Flamengo que pretendem assistir à final da Supercopa do Brasil , no dia 28 de janeiro às 16h30, no Estádio Mané Garrincha , em Brasília, devem gastar um bom dinheiro com transporte, hospedagem , alimentação e ingresso. Os preços estão acima da média .

Somente os ingressos podem custar até R$ 1000 e as passagens aéreas estão cinco vezes mais caras. De São Paulo para Brasília, os voos custam R$ 2000, de sexta-feira (27) a domingo (29). Do Rio de Janeiro a Brasília, o valor do voo sobe para R$ 3500.

Os preços de hospedagem , na época da Supercopa , variam de R$ 160 a R$ 570.

Os ingressos começaram a ser vendidos desde o dia 17 de janeiro. A meia entrada mais barata custa R$ 99 e a mais cara chega a R$499. Já o valor inteiro dos ingressos estão entre R$ 198 a R$ 998, no setor com mais conforto do estádio.

Com todo o gasto contabilizado, um torcedor pode gastar de R$ 2160 até R$ 5000 para assistir ao jogo final da Supercopa. No entanto, o valor total não cabe no orçamento da maioria dos torcedores .

A CBF divulgou a sede do jogo no dia 11 de janeiro, pouco mais de 2 semanas antes do jogo, o que prejudicou o planejamento dos torcedores , diz a palmeirense Maria Verruma.

Desde 2019, as edições da Supercopa acontecem na capital brasileira.