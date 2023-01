Botafogo vence Volta Redonda na segunda rodada do Carioca

Agora, o Alvinegro se prepara para a quarta rodada do Cariocão - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Agora, o Alvinegro se prepara para a quarta rodada do Cariocão - Foto: Vitor Silva/Botafogo

O Campeonato Carioca começou nessa quinta (19) e o Botafogo já conquistou sua primeira vitória, contra o Volta Redonda.

Em partida válida pela segunda rodada do campeonato, o Alvinegro ganhou de 2 a 1.

Na reta final do segundo tempo, o Volta Redonda teve duas chances de conseguir empatar, mas Cuesta e Lucas Perri apareceram para salvar o Alvinegro.

Agora, o clube se prepara para a quarta rodada do Cariocão. A próxima partida do Botafogo acontece na próxima quinta (26), às 19h30 contra a Portuguesa, no Luso Brasileiro.

Já o Volta Redonda volta a campo no próximo domingo (22), às 16h, para enfrentar o Audax no Raulino de Oliveira. Esta partida é válida pela terceira rodada do Estadual.