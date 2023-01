Comentarista esportivo deixa Globo para assinar com serviço de streaming

Jornalista estreou em canais do Grupo Globo em 2020, após passagens por revistas e emissoras de esporte como LANCE! e ESPN - Foto: Reprodução/SporTV

O jornalista e comentarista esportivo Paulo Vinícius Coelho, conhecido como PVC, anunciou, nesta quinta-feira (19/01), que está deixando a Rede Globo para assinar novas parcerias. Conhecido pelas análises estatísticas, o jornalista assinou um acordo para comentar partidas de futebol no serviço de streaming Paramount Plus.

PVC irá comentar as partidas da Copa Libertadores, que serão exibidas pelo streaming da Paramount em 2023. Além disso, ele também deve estrear uma coluna no portal "UOL", onde também fará participação na grade de programas sobre esporte publicados pela plataforma em seu canal no YouTube.

Não será a primeira vez em que o jornalista escreve para a internet pelo UOL. Ele manteve um blog no portal até fevereiro de 2020, quando estreou nos canais do Grupo Globo. Antes disso, ele já tinha passagens pelas revistas Placar e LANCE!, assim como pelas emissoras ESPN e Fox Sports.

Na Globo, ele participa de transmissões esportivas e programas sobre futebol no canal de TV por assinatura SporTV, além de escrever no site "ge.com". Ele também tem colunas em duas empresas fora do Grupo Globo: a Folha de S. Paulo e na rádio CBN. Ainda não foi informado se ele deixa a função nesses veículos também.