Entidade responsável por regras do futebol discute possível paralisação no relógio

A IFAB, International Football Association Board, associação responsável pelas regras do futebol, realizou nesta quarta-feira (18) reuniões com o objetivo de debater mudanças nas regras dos jogos, como otimização do tempo das partidas, acabando com os acréscimos e paralisando o relógio em determinadas situações, assim como no futsal.

Representantes da entidade vão debater o problema de perda de tempo, analisar pedidos dos árbitros para acréscimo de tempo extra e a cobrança para que os goleiros não ultrapassem 6 segundos com a bola nas mãos; além de substituição por concussão, ou seja, um jogador lesionado poderia ser trocado sem perder uma das substituições que o time tem direito.

O tema não é novidade para a entidade, que tenta otimizar o tempo de jogo e diminuir o tempo perdido com 'ceras' feito pelo jogadores, com o intuito de fazer o te.po passar quando estão vencendo.