Diretor do Lyon vem ao Brasil para tentar contratar João Gomes, do Flamengo

Parece que o destino de João Gomes depois do Flamengo pode acabar sendo a França. O jogador de 21 anos, que estava sendo negociado com o Wolverhampton, da Inglaterra, é alvo do Lyon, da França. Segundo o jornal L'Équipe, um diretor de recrutamento do clube francês veio ao Rio de Janeiro para tentar convencer o volante a acertar com o clube.

João Gomes estava encaminhado para deixar a equipe rubro-negra, onde marcou quatro gols e participou da conquista de seis títulos, para ir jogar no futebol inglês. Apesar disso, o valor oferecido pelo Lyon seria, de acordo com o jornal, cerca de dois milhões de euros maior em relação ao do Wolverhampton, que propôs ao Fla 17 milhões de euros pelo jogador.

Em entrevista ao mesmo veículo, o diretor Bruno Cheyrou, do Lyon, afirmou que o time está 'de olho' em João há algum tempo. "Ele é um jogador que temos observado há um ano e meio. Antes, o timing não era o certo. Financeiramente, não podíamos ir. Uma janela foi aberta e estamos correndo. Eu amo muito esse jogador e seria um sonho contratá-lo", declarou.

Além de conversar com o atleta, Cheyrou também deve aproveitar a viagem pelo Rio de Janeiro para visitar o CT do Botafogo. O clube francês e o Glorioso carioca compartilham um mesmo investidor principal: o norte-americano John Textor.