Tite assina rescisão e encerra oficialmente vínculo com Seleção Brasileira

Técnico da Seleção Brasileira nas últimas duas Copas do Mundo, Tite deixou oficialmente o cargo de comandante da equipe do Brasil no futebol na tarde desta terça-feira (17/01). O treinador esteve na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, para assinar sua rescisão e encerrar a passagem pela função, que durou seis anos e meio.

Além de Tite, também foram desligados da CBF os auxiliares Cleber Xavier, César Sampaio e Matheus Bachi, e os analistas de desempenho Thomaz Araujo e Bruno Baquete. Aos presentes no local, o treinador aproveitou para "agradecer aos atletas, aos funcionários, a vocês da imprensa, com quem pode ter havido divergências de opinião, mas sempre houve respeito".

O último compromisso oficial de Tite com a 'Seleção Canarinho' foi a partida entre Brasil e Croácia pelas quartas de final da Copa do Mundo no Catar, no último dia 9 de dezembro de 2022. O jogo terminou com o empate em 1 a 1, seguido da derrota da Seleção por 4 a 2 durante a cobrança de pênaltis e a eliminação da equipe do torneio internacional.

Ao longo de sua trajetória na função, Tite conquistou um título (a Copa América de 2019) e teve um aproveitamento bastante positivo, de aproximadamente 80,2%. Foram 60 vitórias e apenas 6 derrotas, além de 15 empates. Apesar dos bons números, sua passagem foi marcada pelas derrotas de duas Copas do Mundo, em 2018 e 2022.

Ele foi o técnico mais longevo no cargo sem interrupções. Com sua saída, a CBF inicia os preparativos para as negociações e a contratação de um novo treinador, que ainda não foi anunciado, assim como novos membros da comissão técnica. É esperado que o atual coordenador da Seleção, Juninho Paulista, também encerre o acordo com a CBF em breve.