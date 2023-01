Narrador esportivo termina ciclo na ESPN e vai para a Amazon

O narrador esportivo, Rômulo Mendonça, postou em seu Instagram, nesta terça-feira (17), sua despedida da emissora ESPN, local onde trabalhava desde 2011.

Em sua postagem, ele agradece à empresa dos canais Disney, onde ficou conhecido por narrar futebol americano e jogos de basquete da NBA.

O fim do contrato com a ESPN foi no dia 31 de dezembro, preferindo o profissional não renovar com essa emissora. Rômulo deve assinar contrato com a Amazon, que detém parte dos direitos de transmissão da liga profissional de basquete dos EUA.

A decisão tomada junto com sua família , foi de seguir um novo caminho, novos desafios, novas oportunidades e experiências, relata Rômulo.