Neymar e Messi entram em campo com camisa em homenagem a Pelé

Na camisa branca tinha a imagem do rosto do Rei, junto com a frase "Pelé Eterno" - Foto: Reprodução

No jogo desta quarta-feira (11), entre PSG e Angers, pelo Campeonato Francês, Neymar e Messi prestaram homenagem à Pelé. A dupla entrou no Parque dos Príncipes vestindo uma camisa branca, que tinha a imagem do rosto do Rei junto com a frase "Pelé Eterno".

Antes da bola rolar, os jogadores e torcedores também fizeram um minuto de aplausos para homenagear o Rei do futebol. Pelé faleceu no último dia 29 de dezembro, no hospital Albert Einstein, em São Paulo.