Uruguaio revela desejo em deixar clube espanhol para jogar no Botafogo

Parece que o interesse do Botafogo pelo lateral-direito Giovanni González é recíproco. O clube já planejava contratar o atleta do Mallorca, da Espanha, e agora prevê que o acordo será facilitado pelo próprio jogador, que, segundo o portal "ge", está interessado em deixar o futebol europeu para vir jogar no Brasil com a camisa alvinegra.

O uruguaio de 28 anos já teria, conforme afirma o veículo, recebido uma proposta do Glorioso, que estaria planejando conseguir um empréstimo com opção de compra fixada. Seu atual clube, porém, ainda não deu resposta, de acordo com as informações, porque ainda analisa a situação. González atua como reserva na equipe e o lateral titular, Pablo Maffeo, está com problemas físicos após uma lesão sofrida na Copa do Mundo 2022.

Apesar disso, o portal garante que o jogador já alertou ao time e a seus agentes sobre seu interesse em integrar o elenco do time carioca. González já venceu dois campeonatos nacionais com o Peñarol, ainda no Uruguai, e já fez parte da Seleção Uruguaia nas Copas América de 2019 e 2021. Ele já foi especulado no futebol brasileiro em 2021, quando a diretoria do Palmeiras cogitou contratar o lateral, mas as negociações, porém, não avançaram.