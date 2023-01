Vítor Pereira inicia trabalho no Flamengo querendo surpreender adversários

Vítor Pereira, técnico que assumiu o Flamengo nesta temporada, completou, nesta terça-feira (10), uma semana de treinos no clube Rubro-Negro. O treinador, de 54 anos, se apresentou ao novo clube no dia 2 de janeiro. Durante essas primeiras semanas, o treinador tem realizado treinamentos intensivos com os jogadores. O objetivo do português é surpreender os adversários com a "tática anti-retranca", para que o time consiga furar os sistemas defensivos dos times rivais sem dificuldades.

Apesar da extrema intensidade nos treinos é natural que o time ainda demore algumas semanas para ficar 100%. É esperado que o jogo contra Portuguesa-RJ, no próximo domingo (15), pela Taça Guanabara, o time ainda esteja em fase de adaptação ao novo treinador.

Na próxima quinta-feira (12) o Flamengo jogará contra o Audax Rio, às 21h30. No entanto, o time que entrará em campo será a categoria do Sub-20 do clube carioca, que tem como treinador Mário Jorge.

O time do Flamengo tem elogiado bastante o trabalho do novo técnico, observando que ele mergulhou de cabeça nesse novo desafio.