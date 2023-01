Luis Segovia chega ao Rio para assinar com o Botafogo

O equatoriano desembarcou no Rio às 6h30, no Aeroporto do Galeão e foi recebido por uma equipe do clube - Foto: Divulgação

Luiz Segovia, o novo zagueiro do Botafogo chegou ao Brasil no começo da manhã desta segunda-feira para assinar e oficializar o vínculo com o clube carioca. As partes já tinham um acordo firmado desde o ano passado.

O equatoriano desembarcou no Rio às 6h30, no Aeroporto do Galeão e foi recebido por uma equipe do clube. Ele estará presente na reapresentação do Botafogo, marcada para a manhã desta segunda-feira, para realizar os exames médicos e assinar o contrato até 2025.

Os três reforços do Botafogo para o time principal já estão no Rio. Marlon Freitas, já anunciado, está totalmente integrado ao dia a dia do clube. Carlos Alberto e Segovia, ainda pendentes de assinatura, serão as caras novas no retorno dos atletas.



O defensor vem do Independiente del Valle, atual campeão da Copa Sul-Americana, a custo zero depois de não renovar o contrato.