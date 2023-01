Roberto Dinamite, ídolo do Vasco, morre aos 68 anos

Carlos Roberto de Oliveira, o eterno "Roberto Dinamite", faleceu aos 68 anos na manhã deste domingo (08/01). Maior ídolo da história do Vasco da Gama, o craque foi vítima de um câncer no intestino, contra o qual lutava desde o fim de 2021.

Dinamite teve uma piora no quadro da doença nos últimos dias. Ele foi internado novamente no último sábado (07/01) e acabou não resistindo ao tumor. Ele faleceu por volta das 10h50 neste domingo.

O ex-atleta nasceu em 1954 e começou a jogar futebol pelas categorias de base do Vasco no início da década de 70. Ele estreou profissionalmente com camisa cruz-maltina em 1971, mesmo ano em que recebeu o famoso apelido que carregou até os últimos dias de vida. Após marcar seu primeiro gol na vitória por 2 a 0 do clube carioca sobre o Internacional, o artilheiro foi chamado de "garoto-dinamite" na manchete do Jornal dos Sports no dia seguinte, em novembro de 71.

Em 1.110 partidas pelo Vasco, Dinamite marcou 708 gols e se sagrou o maior artilheiro da história do time. Jogou também pelo Barcelona, além de breves passagens por Portuguesa e Campo Grande. Foi escalado para jogar com a Seleção Brasileira em 36 jogos.

Depois de se aposentar dos gramados, o futebolista resolveu seguir a carreira política. Ele foi eleito vereador pela cidade do Rio de Janeiro em 1992, pelo PSDB. Dois anos depois, ele venceu as eleições para a Alerj e foi eleito deputado estadual, cargo que exerceu por cinco mandatos, até o fim de 2014. No meio da trajetória pública, ele mudou para o PMDB, em 2002.

Dinamite também retornou ao futebol em 2008, quando iniciou seu primeiro mandato como presidente de futebol do Vasco da Gama. Ele ocupou o cargo até 2014, e esteve com o time em uma conquista da Série B do Campeonato Brasileiro e uma vitória inédita na Copa do Brasil.

Recentemente, Dinamite foi homenageado pelo time com uma estátua no estádio São Januário, inaugurada em abril deste ano.