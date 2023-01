Vasco encaminha contratação de volante do Atlético-MG

Parece que o acordo entre o volante Jair, do Atlético-MG, e o Vasco da gama está próximo de ser oficializado. De acordo com informações do portal "ge", os times avançaram nas negociações no último sábado (07/01) e o camisa 8 do Galo deve ser anunciado em breve como novo reforço do Cruz-maltino para 2023.

O jogador, de 28 anos, já estava sendo sondado há alguns meses pelas diretoria vascaína e pelo Fluminense, que, de acordo com relatos de pessoas próximas ao time, cogitou a contratação mas desistiu antes de fazer uma oferta.

O Vasco, por sua vez, estudou o negócio por algumas semanas e teria feito sua proposta oficial nos últimos dias. Segundo informações obtidas pelo site "Goal.com", o valor acertado pelo time carioca gira em torno de 15 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos sobre o atleta.

Jair foi o autor de 13 gols e 10 assistências nas últimas quatro temporadas em que jogou coma camisa do time mineiro. Ele deve vir ao Rio para realizar exames médicos antes de assinar em definitivo a transferência.