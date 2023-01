Equipe principal do Flamengo estréia dia 15, no duelo contra a Portuguesa - Foto: Reprodução

Equipe principal do Flamengo estréia dia 15, no duelo contra a Portuguesa - Foto: Reprodução

O técnico Vítor Pereira decidiu antecipar o retorno dos jogadores da equipe principal do Flamengo para o dia 15, no duelo contra a Portuguesa. De acordo com a informação do portal "GE", o motivo da escolha tem a ver com as condições físicas dos jogadores para a Supercopa, Recopa e Mundial de Clubes.

Anteriormente, a equipe principal iria estrear dividida em dois grupos, um para o jogo contra o Madureira, dia 18, e o outro para o duelo contra o Nova Iguaçu, dia 21.

Alguns dos 28 atletas disponíveis também estarão com o treinador Mário Jorge no duelo com o Audax, na primeira rodada do estadual.