Fluminense goleia e garante classificação antecipada na Copinha

O Fluminense garantiu a classificação antecipada para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior após golear o Imperatriz por 6 a 0, nesta sexta-feira (6) no Estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté.

Com este triunfo, a equipe das Laranjeiras manteve 100% de aproveitamento na competição, com seis pontos, na liderança do Grupo 14, e garantindo ao menos a segunda posição da chave. A vitória do Tricolor foi construída com gols de Arthur, Isaac, João Lourenço, João Neto, Gustavo Lobo e Luan Brito.

Outra equipe carioca a triunfar e se classificar na Copinha foi o Botafogo, que, graças a gol de Maranhão, superou o São Carlos por 1 a 0 no Estádio Municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, em São Carlos.