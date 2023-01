Marinho rejeita oferta de time de Daniel Alves, afirma portal

Parece que o atacante Marinho, contratado pelo Flamengo em 2022, não planeja levar seus "mini mísseis aleatórios" para fora do Brasil no momento. De acordo com informações do portal "Torcedores", o atleta de 32 anos rejeitou uma oferta do Pumas, do México, para deixar a camisa Rubro-Negra.

O relato afirma que a equipe mexicana, onde joga o brasileiro Daniel Alves, ofereceu pagar uma média de 133,2 mil dólares por mês ao jogador, o equivalente a um salário de 700 mil reais. O valor é maior do que o que ele vem recebendo no Flamengo, que é estimado em 500 mil reais. Ainda assim, o atacante teria recusado a proposta para ficar mais tempo no Fla.

O atacante estreou com a camisa 31 do clube carioca em fevereiro de 2022. Das 43 partidas disputadas, ele foi titular em apenas 23, com seis gols marcados. Rumores de pessoas próximas ao clube afirmam que a diretoria flamenguista cogita negociar o jogador. Marinho, porém, não demonstra interesse em deixar a equipe e estaria planejando seguir tentando espaço no elenco pelo menos até a disputa do Mundial de Clubes, que acontece em fevereiro.