Corinthians revela ter tentado contratação de CR7

Diúlio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, confirmou nesta sexta-feira (6) que tentou a contratação do jogador português, Cristiano Ronaldo, para esta temporada.

O atacante, antes de ser contratado pelo Al Nassr, da Arábia Saudita, recebeu propostas de vários times de Portugal, Austrália , EUA e do Brasil. O clube paulista manteve seis ou sete conversas com o empresário de CR7, para negociação do atleta, sem sucesso.

O clube brasileiro fez uma proposta de salário igual ao do Manchester; porém o atual clube do craque ofereceu uma proposta 20 vezes maior, revelou Diúlio.

Cristiano Ronaldo foi apresentado ao Al Nassr na última terça-feira (3).