Jogador do fluminense é liberado da pré-temporada do clube

O lateral-esquerdo Cristiano, do Fluminense, foi liberado da pré-temporada do clube na última segunda-feira (2) após receber críticas da torcida tricolor.

O ex-jogador do Sheriff, da Moldávia, foi o maior investimento do Fluminense em 2022, custando R$ 9 milhões. No exterior, disputou o Champions League, derrotando o Real Madrid.

No clube carioca ,em Laranjeiras, Cristiano disputou 35 jogos, sendo 24 como titular , com um gol e uma assistência.

Apesar do alto investimento pelo seu passe, o jogador não disputou muitas partidas, sendo substituído por outros atletas como: Caio Paulista, Calegari e Alexsander.

Cristiano foi dispensado para procurar outro clube em 2023 , porém, o atleta , de 29 anos, ainda não recebeu nenhuma proposta oficial, apesar de algumas sondagens. O seu contrato com o Fluminense termina no final de 2024.