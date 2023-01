Vasco deve contratar mais quatro jogadores até começo da temporada

Até o começo da temporada, o Vasco deve contratar mais quatro jogadores. Com os sete que já garantiram seu contrato, serão 11 novos nomes para disputar o Carioca.

Mas a expectativa é de que esse número possa crescer depois do estadual. O clube pretende deixar guardada parte do orçamento para possivelmente investir em jogadores depois do fim do Cariocão, caso a perfomance do time não agrade.

Até agora foram contratados dois zagueiros, dois laterais, dois meio-campistas e um centroavante. A meta no momento é procurar um ou dois goleiros e pelo menos um meia. Ivan, do Corinthians, é um dos que estão na reta do clube.

Além desses, a comissão também pensa em investir em um meia ofensivo, um segundo volante ou, a depender do mercado da bola, um segundo atacante.

E apesar de novos jogadores, o Vasco igualmente garantiu a continuidade do goleiro Thiago Rodrigues, que a princípio deixaria o clube, porém chegou a um acordo para a renovação.