Vini Jr. sofre racismo novamente em jogo na Europa

O gonçalense Vini Jr. voltou a sofrer racismo em terras europeias, na noite de dessa sexta-feira (30). Durante uma partida do Real Madrid, seu time, contra o Valladolid, clube presidido por Ronaldo Fenômeno, o jogador foi chamado de macaco por torcedores do time rival.

O ataque racista aconteceu no fim do jogo que garantiu a vitória do Real por 2 a 0 sobre os donos da casa, pelo Campeonato Espanhol.

Vídeos que circulam na internet mostram o momento em que Vinicius Jr. é xingado, chamado de macaco em espanhol e é atacado com um objeto. Ele passava por trás do gol de Courtois, após ser substituído por Modric, no final do segundo tempo, e celebrou quando Benzema marcou o segundo gol. A partir daí começaram os ataques.

Ao longo deste ano, Vini Jr. já sofreu inúmeros ataques racistas, seja de torcedores, nas redes sociais e até na TV espanhola. O atacante está incomodado com a postura da LaLiga, que não tem punido severamente os envolvidos nos crimes de ódio.