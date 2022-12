Atletas africanos dominam pódio da Corrida São Silvestre

A tradicional Corrida Internacional de São Silvestre, mais popular disputa de rua do Brasil e da América do Sul, teve sua 97ª edição na manhã deste sábado (31/12), em São Paulo. Atletas de Uganda e Quênia se sagraram campeões nas disputas masculina e feminina, dando continuidade à hegemonia de corredores africanos na corrida.

O título masculino ficou com Andrew Kwemoi, de 22 anos, que completou o trajeto de 15 km na região central da capital paulista em 44min 43s, se tornando o primeiro ugandês a vencer a corrida. Já entre as mulheres, a queniana Catherine Reline, de 20 anos, chegou em primeiro lugar após terminar o percurso em 49min 39s. Ela manteve a primeira posição ao longo de todo o período de prova.

A melhor posição de atletas brasileiros na edição 2022 foi o quarto lugar, conquistado pelo baiano Fábio Jesus Correia, de 24 anos, no masculino e pela paulista Jenifer Nascimento, de 31, no feminino. Fábio cruzou a linha de chegada na Avenida Paulista em 46min 13s, enquanto Jenifer terceira colocada na edição do ano passado, finalizou o trajeto com 54min 02s.

O pódio masculino teve o tanzaniano Joseph Panga em segundo lugar e o ugandês Maxwell Rotich em terceiro. A segunda e a terceira colocações da corrida feminina ficaram para as etíopes Yimer Wude e Kabebush Yisma, respectivamente.

A última vez que um brasileiro subiu ao topo do pódio na São Silvestre foi em 2010, quando o brasiliense Marílson dos Santos venceu a disputa. A última mulher brasileira a vencer foi a mineira Lucélia Peres, na edição de 2006.