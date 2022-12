Em primeiro jogo pós Copa do Mundo, Neymar é expulso por simulação

Após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo do Catar, hoje foi o primeiro jogo de Neymar pelo PSG e a volta não foi nada boa para o atacante. Jogando contra o penúltimo colocado do Campeonato Francês, ele foi expulso por simulação.

O jogador cometeu falta no meio campo ao deixar o braço no rosto de jogador adversário e recebeu o primeiro cartão. Um minuto depois, ao perceber perceber a chegada do defensor do Strasbourg, Neymar caiu e pediu pênalti. O árbitro Clément Turpin marcou simulação do camisa 10 e deu o segundo cartão amarelo.

Indignado com a expulsão, o jogador reclamou muito com o árbitro, mas não adiantou.

No fim do jogo, Mbappé, de pênalti, deu a vitória para o Paris Saint Germain por 2 a 1. Enquanto o PSG lidera o campeonato francês com folgas, o Strasbourg é o 19º colocado.