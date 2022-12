18ª edição do Jogo das Estrelas acontece nesta quarta (28) no Maracanã

A edição 2022 do Jogo das Estrelas acontece nesta quarta-feira (28/12). A tradicional partida beneficente organizada pelo ídolo do futebol Zico chega à sua 18ª edição no Maracanã, com duas partidas e um show especial do cantor Diogo Nogueira.

Realizado desde 2004, o evento reúne artistas e atletas renomados para duas partidas amistosas com o objetivo de arrecadar fundos para organizações de caridade. A primeira partida, Jogo dos Artistas, leva ao gramado famosos e celebridades de diversas áreas do entretenimento. Já a outra, o Jogo das Estrelas, conta com a presença de craques do futebol atual e ex-jogadores convidados por Zico.

Além de jogos com celebridades e jogadores de futebol, evento também contará com show de Diogo Nogueira | Foto: Divulgação

Na edição deste ano, as equipes do Jogo dos Artistas, marcado para começar às 18h00, terão nomes como MC Poze do Rodo, José Loreto e Otaviano Costa, além dos ex-BBBs Arthur Aguiar, Douglas Costa e Paulo André. Às 20h, a bola para de rolar rapidamente para um show no intervalo entre partidas com Diogo Nogueira.

Já o Jogo das Estrelas começa às 20h30. David Luiz, Endrick, De Arrascaeta, Jeffinho e Éverton Ribeiro estão entre os jogadores que disputarão a partida beneficente, que também terá a presença de vários craques que já aposentaram as chuteiras: Adriano Imperador, Petkovic, Diego Ribas, Grafite, Léo Moura, Adílio, Renato Gaúcho, além de Zico, que lidera o projeto.

A partida será transmitida pela emissora de TV por assinatura SportTV. O jornal OSG estará presente no evento e publicará conteúdo exclusivo no perfil oficial do Instagram, @osaogoncalo.

Segundo informações do portal "ge", mais de 40 mil ingressos foram vendidos para a partida. Em entrevista ao veículo, Zico comentou o sucesso do evento:

"É legal saber que pessoas colocam o Jogo das Estrelas no roteiro quando vêm ao Rio nas férias de fim de ano. E não só para ver jogadores da atualidade como aqueles que marcaram história. O evento volta ao Maracanã, o que é muito especial, porque é a casa do povo, onde já chegamos a colocar 72 mil pessoas numa edição. É bacana poder oferecer isso, sempre com nomes importantes do futebol, seja do Brasil ou do exterior. É sempre uma motivação encerrar a temporada fazendo uma grande festa", comemorou.