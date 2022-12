Treinador do Olympique sinaliza saída de Gerson e Flamengo pode acertar acordo em breve

Depois de diversos rumores nos últimos meses, parece que o acordo entre Flamengo e Olympique para trazer o meio-campista Gerson de volta ao futebol brasileiro deve finalmente acontecer. De acordo com informações do do jornalista Venê Casagrande, os valores propostos pelos dois times envolvidos na negociação voltaram a se aproximar nesta semana.

Além disso, Igor Tudor, atual treinador do time francês, afirmou, durante entrevista coletiva, que o atleta está "em vias de sair" da equipe europeia. Ao que tudo indica, ele já não espera contar com Gerson na próxima temporada.

Nome importante do elenco rubro-negro nas temporadas de 2019 e 2020, Gerson foi vendido pelo clube carioca em julho de 2021. O Olympique Marseille pagou 20,5 milhões de euros - o que equivalia, à época, a aproximadamente 123,4 milhões de reais - pelo jogador, que chamou atenção no início de sua passagem pelo futebol europeu, mas perdeu espaço na equipe após uma mudança de técnicos no clube.

Recentemente, o Flamengo voltou a demonstrar interesse pelo atleta de 25 anos, mas teve dificuldades de acertar um acordo com o Olympique para comprá-lo de volta. Na última segunda (26/12), o vice-presidente de futebol da equipe, Marcos Braz, comentou o desfaio de negociar pelo jogador, apesar de reforçar o interesse em Gerson.

"A gente tenta fazer essa contratação. É muito difícil. A gente sempre deixou claro, embora outras pessoas na imprensa não tratem dessa maneira. É muito difícil a contratação. A gente tem o dever (de tentar), mesmo que se exponha a não contratação. Ele merece. Ele quer voltar e fala isso para qualquer um. A gente faz os esforços", afirmou, em entrevista.