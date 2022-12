Futebol de mulheres fecha primeira temporada do Podcast Futebóis, do Museu do Futebol

Para fechar o ano com chave de ouro, o Museu do Futebol, instituição do Governo do Estado de São Paulo, lança o quinto e último episódio da primeira temporada do Podcast Futebóis, produção em parceria com a Central 3. E o tema não poderia ser diferente: Futebol de mulheres. O episódio já está disponível nas principais plataformas e pode ser acessado através deste link.

O episódio, que tem 30 minutos de duração, começa com uma grata lembrança: o histórico segundo lugar do Brasil na Copa do Mundo de 2007, na China. Com este pontapé inicial, a produção traz um pouco do contexto da modalidade, com seus desafios, e abre espaço para questionar e debater o desenvolvimento do futebol feminino no país, que chegou a ser proibido por 40 anos, mas que tem tido grandes e relevantes conquistas recentemente.

“Essas mulheres, as pioneiras, se tivessem um calendário como o que a gente tem hoje, as condições que se tem hoje, arriscaria dizer que é muito provável que a gente teria tido resultados muito mais consistentes em nível mundial. Eu espero que muitos dos nomes que chegam agora, as meninas que estão começando a ter oportunidades em escolinhas e espaços para elas, que elas possam conhecer as histórias dessas mulheres e se espelhar. Saber que as pioneiras também fazem parte desse futuro que se escreve, que a gente começa a desenhar”, pontua o jornalista Rafael Alves.

Além disso, o episódio ainda debate o que os próximos anos podem reservar para o futebol feminino no Brasil, que vem em uma crescente e que terá pela frente uma Copa do Mundo em 2023, com potencial para bater recordes financeiros, de audiência e outros no mundo todo.

Por fim, o episódio faz parte também de uma política do Museu do Futebol de fortalecer a modalidade, com exposições como “Visibilidade para o Futebol Feminino”, em 2015, e “Contra-Ataque”, em 2019, que visavam tornar mais conhecida e acessível a história das mulheres que lutaram para que o futebol hoje também seja delas, investindo na digitalização de acervos históricos.

Este é o último episódio da primeira temporada do Podcast Futebóis. O primeiro falou sobre Diversidade em Campo, enquanto o segundo se debruçou sobre modernismo e futebol, o terceiro, sobre o futebol de amputados, e o quarto sobre futebol de várzea.

SERVIÇO

Podcast Futebóis - acesse aqui