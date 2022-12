CBF cogita Zidane para comandar a seleção, afirma jornal francês

A Confederação Brasileira de Futebol estaria pensando em colocar Zinedine Zidane para comandar a seleção brasileira de futebol, segundo matéria do jornal francês "L'Équipe".

A reportagem diz que a decisão depende do treinador, que no momento está aguardando a seleção francesa decidir se continua ou não com o técnico Didier Deschamps até 2026.

Caso o treinador que conquistou a Copa da Rússia em 2018 seja dispensando, Zidane deve assumir a França. Caso continue, o Brasil fica livre para tentar trazer o francês para a seleção.

O último trabalho dele foi no Real Madrid. Se consagrou tricampeão da Champions League, além de vencer dois Mundiais interclubes, duas La Liga, duas Supercopas da Europa e duas Supercopas da Espanha. Zidane deixou o clube em 2021.