Jogadores do Flamengo se reapresentam no CT do Ninho do Urubu - Foto: Reprodução

Jogadores do Flamengo se reapresentam no CT do Ninho do Urubu - Foto: Reprodução

Nesta segunda-feira (26), o elenco rubro-negro se reapresentou no Centro de Treinamento do Ninho do Urubu com alguns desfalques. Diego Alves, Rodinei e Diego Ribas, que não fazem mais parte do time e Everton Ribeiro, Pedro, Guillermo Varela e Arrascaeta, que participaram Copa do Mundo do Catar e só retornarão em 2023.

Após o período de férias, o grupo fez trabalhos leves, focados na parte física. As atividades mais pesadas serão realizadas quando o novo treinador, Vitor Pereira, chegar. Ele ainda não foi anunciado oficialmente.

Uma novidade no treinamento de hoje foi o retorno do preparador físico Mario Monteiro, que fazia parte da comissão técnica de Jorge Jesus e agora está de volta ao Flamengo.