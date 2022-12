Matheus Cunha fecha contrato com Wolverhampton e abandona futebol espanhol

O ataque brasileiro Matheus Cunha decidiu trocar o futebol espanhol e foi anunciado pelo Wolverhampton neste último domingo de natal (25). O antigo clube do jogador, o Atlético de Madrid, aceitou a proposta de empréstimo até a metade do próximo ano, feita pelo time inglês.

Cunha disputava sua segunda temporada pelo Atlético, mas já vinha perdendo espaço no clube e até mesmo na seleção brasileira. O ataque, que ficou de fora da Copa este ano, foi titular em apenas 2 jogos dos 17 que esteve presente, e não marcou nenhum gol.

A transferência do jogador custou cerca de 45 milhões de euros ao clube inglês, e ele começará a atuar pelo time a partir de janeiro do próximo ano, quando abre a janela europeia. A decisão de Cunha tem sido criticada pelos fãs, visto que Wolverhampton, no momento, está na última posição do Campeonato Inglês.