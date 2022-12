Fluminense anuncia a contratação de Jorge

O Fluminense anunciou mais um reforço nesta quinta-feira (22), o lateral-esquerdo Jorge, que pertence ao Palmeiras e chega por empréstimo válido até dezembro de 2023.

“Confesso que estava ansioso para chegar aqui neste grande dia, para me apresentar a um grande clube. Sei da pressão que vai ser jogar no Fluminense, que existe uma cobrança muito grande e estou acostumado a isso. Eu me sinto muito feliz por fazer parte desse grupo que hoje o Fluminense tem. Vou dar meu o melhor, estou vindo com muita gana de jogar e ser feliz”, afirma o lateral ao site oficial do Fluminense.

Jorge é cria do Flamengo e soma na carreira algumas convocações para a Seleção Brasileira em diversas categorias de base. Em 2019, o Mônaco, que contratou o jogador em 2017, o emprestou para o Santos. Naquela temporada Jorge conquistou a Bola de Prata como melhor lateral-esquerdo do Campeonato Brasileiro.