Léo Pelé é o novo reforço do Vasco - Foto: Reprodução

No início da noite desta quarta-feira (21), o Vasco anunciou a contratação de Léo Pelé. O jogador, que estava no São Paulo, assinou com o clube até o fim de 2025.

O zagueiro já participou das atividades comandadas pelo técnico Mauricio Barbieri nesta quarta, no Centro de treinamento Moacyr Barbosa, onde também foi apresentado aos seus companheiros.

Aos 26 anos, Léo Pelé chega ao quinto clube da sua carreira, já tendo passagem pelo Fluminense, onde é "cria da base", pelo Londrina, Bahia e mais recentemente pelo São Paulo.