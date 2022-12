Chelsea fecha contratação de Andrey Santos, do Vasco

O Chelsea (ING) acertou a contratação do volante Andrey Santos, do Vasco da Gama. O jogador de 18 anos vai realizar os exames médicos antes de assinar o contrato com o time inglês. Os valores ainda são desconhecidos.

Antes da concretização do negócio, outras equipes do futebol inglês, como Manchester City e Newcastle, também estavam de olho no volante.

A trajetória de Andrey começou na base do Vasco. Ele começou a se destacar no Campeonato Carioca sub-15 em 2019 e logo foi convocado para a seleção brasileira da categoria. O seu primeiro gol na seleção foi em São Januário em um amistoso contra o Paraguai. Ele participou também da seleção sub-17, mas não conquistou títulos. Foi destaque no Torneio Internacional do Espírito Santo, quando atuou como capitão da seleção sub-20. Nesse ano, participou da Copa São Paulo de Futebol Júnior, marcando três gols.

Recentemente o Vasco renovou o contrato do jogador e estipulou uma multa rescisória em 50 milhões de euros, o que equivale cerca de R$276 milhões.