Fluminense acerta contratação de Jorge, do Palmeiras

O Fluminense acertou, na manhã desta quarta-feira (21), a contratação do lateral esquerdo Jorge, do Palmeiras. O jogador já está no Rio de Janeiro realizando exames médicos para assinar com o clube carioca. O atleta chega ao Tricolor por empréstimo de 12 meses e terá preço fixado para uma possível compra.

Segundo informações, Jorge era um desejo antigo do treinador Fernando Diniz, que vê no atleta a peça perfeita para assumir a lateral. O Fluminense deve arcar com aproximadamente 50% dos vencimentos do jogador, algo em torno de R$ 500 mil, enquanto o restante segue sendo pago pelo clube paulista.

Em 2017, o lateral, então no Flamengo, foi vendido para o Mônaco (FRA). Em 2019, foi titular no Santos, tendo chegado na final da Libertadores da América, perdendo o título para o Palmeiras. Em julho de 2021 foi para o Palmeiras, mas sofreu com lesões e não conseguiu desenvolver seu futebol. Neste ano, disputou o Brasileirão, sendo titular em 5 partidas.

Além de Jorge, outros jogadores também foram contratados pelo Fluminense: o meia Lima; o lateral direito Guga; o zagueiro Vitor Mendes e o goleiro Vitor Eudes.