Torcedor argentino cai de viaduto durante comemoração em Buenos Aires; confira vídeo

Um torcedor caiu de um viaduto enquanto tentava pular dentro de um ônibus que levava a Seleção Argentina durante comemoração em Buenos Aires, nesta terça-feira (20/12).

O acidente aconteceu na Avenida Tenente General Pablo Ricchieri. Um grupo de torcedores reunidos no local comemorava o título conquistado pela Seleção Argentina no último domingo (18/12), com a vitória na Copa do Mundo 2022. De cima de um viaduto, dois homens se arriscaram a pular no ônibus da comemoração, que levava os jogadores da equipe vencedora. Um dos homens conseguiu entrar no veículo a tempo, mas o outro acabou caindo em direção ao asfalto.

O acidente foi registrado por testemunhas. Confira os vídeos:

Ainda não há informações sobre o estado de saúde do homem. O outro torcedor, que aterrissou dentro do ônibus, não ficou ferido. Após o acidente, o trajeto previsto para as comemorações precisou ser alterado e os jogadores foram retirados do veículo em um helicóptero.