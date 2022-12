Policial supera traumas após lesão e conquista o Carioca de Superbike

Apontado como uma das grandes revelações da motovelocidade nacional, o policial militar Gabriel Silva, de 35 anos, conquistou o bicampeonato da categoria 600cc Pro no Campeonato Carioca de Superbike, no último dia 3 de dezembro, no Autódromo Internacional Potenza, em Minas Gerais. A primeira conquista do "Piloto-PM" aconteceu em 2020 no seu primeiro ano como piloto profissional de motovelocidade.

Recuperado da fratura de quatro vértebras da coluna ocorrida durante uma etapa do Campeonato Brasileiro de Superbike, em 2021, o policial militar fez grande temporada no Estadual conquistando vitórias com larga vantagem sobre os seus concorrentes e brigando com pilotos de categorias com maior potência. Ao todo, foram oito etapas disputadas na temporada com oito vitórias.

Etapa do Superbike Brasil | Foto: divulgação

"Conseguimos uma temporada de ótimos resultados no Estadual e não posso deixar de agradecer a minha equipe por todo o suporte oferecido durante o ano. Sem eles, nada disso teria sido possível, eles fazem parte dessa conquista. Durante o ano, passamos por provações e graças a Deus conseguimos alcançar o nosso objetivo final que era o título de nossa categoria. Não posso deixar de agradecer aos meus patrocinadores, SKU Cargo e Mambrini, que são imprescindíveis para o nosso avanço e nossas conquistas. 2023 é logo ali e vamos por mais conquistas no Estadual e conquistar o inédito título no Brasileiro", afirmou o piloto-militar.

Nascido em São Francisco, na Zona Sul de Niterói, e radicado em Itaboraí, o piloto militar sempre teve uma paixão pela motovelocidade e tem o italiano Valentino Rossi, detentor de nove títulos da MotoGP, considerado o mais alto escalão do esporte, como a sua principal inspiração na modalidade. Em 2020, veio o primeiro convite para colocar o capacete e acelerar sob duas rodas e, desde então, Gabriel Silva vem conquistando vitórias e fãs pelos circuitos do Superbike.

Já na sua primeira temporada como piloto profissional de motovelocidade, Gabriel Silva conquistou o título do Campeonato Estadual de Superbike e figurou entre as principais revelações do Brasileiro, chegando a conquistar pódios na categoria Estreante. Em 2021, quando liderava o Estadual e brigava pelas primeiras posições no Brasileiro, Gabriel sofreu uma grave lesão no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e passou longos meses se recuperando da fratura de quatro vértebras da coluna. Mesmo sem poder participar de diversas etapas, Gabriel conquistou o vice-campeonato na competição estadual. Em 2022, além de conquistar o título do Carioca de Superbike, o piloto conquistou bons resultados no Brasileiro e figurou entre os postulantes ao título até a última etapa realizada no Autodrómo de Interlados, em São Paulo.