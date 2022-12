Diego Ribas vai ao Mundial com Flamengo como parte da delegação

Mesmo recém-aposentado das quadras de futebol, o ex-meia Diego Ribas vai acompanhar o time do Flamengo ao Marrocos para disputa do Mundial de Clubes em fevereiro de 2023. De acordo com informações do portal "UOL", a diretoria rubro-negra aceitou um pedido do ex-jogador, que integrará a delegação do clube.

Diego deve ajudar a equipe com aconselhamento e liderança, já que conhece bem o elenco que disputará o título e esteve junto com eles na conquista do último reconhecimento conquistado pelo Flamengo, na vitória da Libertadores no último mês de outubro.

O atleta se aposentou do futebol em novembro, com a faixa de capitão da equipe carioca. O meia integrou o time por mais de seis anos e conquistou diversos títulos, com vitórias na Libertadores, no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, entre outros.

Recentemente, o ex-jogador estreou na TV Globo como comentarista. Ele participou com um contrato temporário para integrar a equipe de cobertura em alguns jogos da Copa do mundo no Catar. Relatos de pessoas próximas da emissora afirmam que o canal gostou do trabalho de Diego e tem interesse em oferecer uma posição fixa como comentarista esportivo da TV.

Além do trabalho como comentarista, Diego também tem se dedicado a dar palestras através de sua empresa "Mind Player". Portanto, apesar da participação na delegação flamenguista no mundial, os planos de Diego não parecem incluir um cargo interno na equipe fora dos campos.