Croácia vence Marrocos por 2 a 1 e conquista terceiro lugar na Copa do Mundo

Os algozes do Brasil na Copa do Mundo no Catar conquistaram o terceiro lugar no campeonato. Em partida disputada na tarde deste sábado (17/12), a equipe da Croácia venceu o Marrocos por 2 a 1 e encerrou com uma vitória sua participação na edição 2022 do torneio.

Já aos 8 minutos do primeiro tempo, a Seleção Croata marcou o primeiro gol da partida, com um chute certeiro de Gvardiol. No mesmo minuto, logo após o ponto croata, a equipe marroquina respondeu e empatou o placar com um gol de Dari.

O placar continuou em 1 a 1 até os 41 do primeiro tempo, quando Orsic confirmou o protagonismo croata na partida e balançou as redes outra vez com o segundo gol do time europeu no estádio Internacional Khalifa, em Doha.

No segundo tempo, a Seleção Marroquina chegou perto de empatar novamente, com dois lances do atacante En-Nesyri, um aos 29 minutos e outro já nos acréscimos, aos 50 minutos. A segunda metade da partida também foi marcada por atritos entre os atletas e a arbitragem, que foi bastante questionada pela torcida e pelo elenco do time africano.

Duas penalidades não marcadas em específico deixaram os marroquinos bastante chateados com a arbitragem do catari Abdulrahman Al-Jassim. O lateral Hakimi chegou a ir tirar satisfação com o juiz, e foi contido pelo colega de time, o goleiro Bono, e pelo técnico da equipe, Walid Regragui.

Apesar dos estresses e das chances, o segundo tempo não teve novos gols e a partida terminou com vitória da Croácia. Vice-campeões da Copa de 2018, na Rússia, os croatas encerram sua sexta participação em Copas do Mundo com seu segundo terceiro lugar; em 1998, na França, a Seleção dos Balcãs, já havia terminado na mesma posição.

Para o time, esta colocação também marca a última Copa de seu maior craque, Luka Modrić. Aos 37 anos, já estará aposentado na próxima edição do torneio, em 2026. Reconhecido pela torcida como maior jogador da história do futebol no país, ele disputou quatro Copas com a camiseta branca e vermelha.

Já o Marrocos sai do torneio com uma conquista histórica. A equipe é a primeira seleção africana e árabe a terminar uma Copa do Mundo em quarto lugar. Antes deles, nenhum outro time africano havia chegado às semifinais.

Agora, segundo e primeiro lugares da Copa do Mundo 2022 só serão decididos amanhã (18/12), quando Argentina e França se enfrentam pela final do campeonato. O jogo acontece às 12h, no Lusail Stadium, também em Doha.