Keno acerta com Fluminense e deve assinar contrato em breve

Estrela do Atlético-MG, o atacante Keno pode estar bem próximo de confirmar sua vinda ao futebol carioca em 2023. O atleta chegou a um acordo com o Fluminense e, agora, precisa apenas vir ao Rio de Janeiro para assinar o contrato com o clube.

O Fluminense já estava negociando com o jogador, de 33 anos, há algum tempo. Segundo relato de pessoas próximas ao clube, o valor final a ser pago pela diretoria tricolor ao time mineiro ficou em 1 milhão de euros, o que equivale a aproximadamente 5,6 milhões de reais.

De acordo com informações do portal "ge", o jogador está acertando últimos detalhes burocráticos antes de assinar com o Flu. A expectativa é de que ele seja anunciado oficialmente antes do Natal.

Na última temporada, Keno se destacou jogando pelo Atlético-MG, onde disputou 123 partidas e marcou 23 gols. Dois deles foram na final do Brasileirão 2021, quando sacramentou a virada sobre o Bahia e garantiu o título ao "galo" no campeonato.