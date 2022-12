Vasco acerta contratação de Patrick de Lucca

Após anunciar a chegada de Pedro Raul a equipe na última sexta (16/12), o Vasco da Gama confirmou, neste sábado (17/12), mais um reforço para seu elenco em 2023. O time acertou a contratação do volante Patrick de Lucca, de 22 anos.

O atleta chega ao Cruzmaltino "sem custos", já que vem de um contrato concluído com outra equipe. O Bahia, equipe onde o volante atuava até o fim do último campeonato, não deu continuidade às negociações para renovação de contrato com ele, o que facilitou o acerto com o Vasco.

Com o anúncio, o jogador também confirmou que, a partir de agora, será chamado apenas de De Lucca. Revelado nas categorias de base do Palmeiras, ele jogou profissionalmente no São Paulo, onde atuou como zagueiro. De lá, foi para a equipe baiana, onde se tornou volante.