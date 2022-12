Marrocos e Croácia disputam 3ª posição da Copa do Catar

O Estádio Internacional Khalifa será o palco do penúltimo capítulo da Copa do Catar, a disputa pelo 3º lugar. A partir das 12h (horário de Brasília) deste sábado (17) o surpreendente Marrocos tenta fazer a melhor campanha de sua história em um Mundial de seleções. Já a Croácia quer vencer para alcançar a segunda melhor participação na competição.

Mesmo tendo a possibilidade de realizar a melhor campanha de sua história, o técnico de Marrocos, Walid Regragui, deixou claro em entrevista coletiva concedida na última sexta (16) que seu desejo era estar na grande decisão: “Entendo que é importante terminar em terceiro lugar ao invés de quarto. Meu ponto é que não chegamos à final. Queríamos disputar a final no domingo”.

Porém, o sonho da seleção africana foi interrompido após a derrota para a França na semifinal disputada na última quarta-feira (14). Agora, o desafio é a equipe croata, seleção contra a qual o Marrocos estreou na fase de grupos da Copa, em partida que terminou com um empate sem gols. Mas, na opinião de Regragui, a dinâmica do jogo deste sábado deve ser bem diferente do confronto anterior: “Houve muita hesitação no primeiro jogo. As duas equipes desejarão vencer e será um grande jogo”.

Para alcançar este objetivo, a equipe africana terá de lidar com alguns desfalques importantes, dos zagueiros Romain Saïss e Nayef Aguerd, ambos machucados, e do atacante En-Nesyri, que é dúvida por causa de dores musculares.

Já para a Croácia a conquista do terceiro lugar no Mundial seria uma espécie de prêmio de consolação após a derrota para a Argentina na semifinal, após uma heroica vitória sobre o Brasil nas quartas de final.

Segundo o técnico Zlatko Dalic, a equipe marroquina ocupa no Catar o lugar que foi da Croácia há quatro anos atrás na Rússia, o de surpresa: “Marrocos se assemelha a nós quatro anos atrás. Ninguém esperava que eles chegassem a esta fase. Eles merecem estar aqui. Eles serão um adversário mais desafiador do que na primeira partida [que terminou em empate sem gols]”.

A equipe europeia também chega com problemas para a partida deste sábado, o que fará com que a equipe titular seja definida apenas minutos antes de a bola rolar: “Esta é a sétima partida em um mês e estamos um pouco cansados e exaustos. Temos alguns problemas com [Josko] Gvardiol, [Josip] Juranovic e [Marcelo] Brozovic. Veremos o que acontecerá. Temos que ser cautelosos”.

Final da Copa

Após a definição do terceiro colocado da Copa do Catar, a final será disputada a partir das 12h (horário de Brasília) do próximo domingo (18) no Estádio de Lusail, entre França e Argentina.