Seleção Francesa sofre com casos de resfriado entre jogadores

Nesta sexta-feira (16), a Seleção Francesa treinou com cinco baixas entre os jogadores que deveriam estar a disposição do técnico Didier Deschamps. Os zagueiros Varane e Konaté estão com sintomas gripais e foram poupados. O atacante Coman também não treinou, assim como já havia acontecido na quinta (15), por estar com os mesmos sintomas.

A onda de resfriados já afetou cinco jogadores da França, mas a seleção não parece estar preocupada com os efeitos desse pequeno surto.

“Acho que tem uma gripe acontecendo. Não é nada sério. Vamos estar bem até domingo. Todos estão sendo cuidadosos. Os médicos adotaram novas medidas para evitar que o vírus se espalhe”, disse Kolo Muani, autor do segundo gol na vitória por 2 a 0 contra Marrocos.

Na última quarta (14), no jogo da semifinal contra o Marrocos, o zagueiro Upamecano e o volante Rabiot, titulares durante toda a Copa, desfalcaram o time por causa do vírus, mas já voltaram aos treinos nesta sexta, ao contrário de Varane, Konaté e Coman.

Na Copa do Mundo do Catar não é obrigatória a testagem para Covid-19.