David Luiz renova acordo e continua no Flamengo por mais um ano

David Luiz continua na zaga do Flamengo em 2023. O clube carioca confirmou, nesta sexta-feira (16/12), que o atleta renovou o contrato com a equipe Rubro-Negra até dezembro do ano que vem.

Em seu perfil oficial nas redes sociais, o time confirmou o acordo. "A gente sabe o tanto que ele gosta de ser Flamengo. (...) Vamos juntos por mais, David!", escreveu o perfil.

A gente sabe o tanto que ele gosta de ser Flamengo. Qualidade, liderança e disposição pra levantar taças. Em 2022 foram as da Libertadores e da Copa do Brasil.



Vamos juntos por mais, David! O craque renovou com o Mais Querido até 31 de dezembro de 2023! #CRF pic.twitter.com/uyIePOFcgR — Flamengo (@Flamengo) December 16, 2022

Por conta da idade do jogador, a opção da equipe foi de renovar por apenas mais um ano. David tem 35 anos e chegou ao Flamengo no segundo semestre de 2021. Zagueiro titular no elenco, ele veio ao time do Rio após uma longa passagem pelo futebol europeu. Lá, ele chegou a jogar por Paris Saint-Germain, Arsenal, Benfica e Chelsea.