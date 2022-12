Nenê tem contrato renovado com o Vasco até abril de 2023

Neste terça-feira (13), o Vasco anunciou a renovação de contrato de Nenê até abril de 2023. Aos 41 anos, o jogador já havia manifestado o desejo de renovar com o clube.

Essa foi uma das movimentações internas que o Vasco vem fazendo enquanto planeja contratar novos jogadores que correspondam ao perfil determinado pela 777 Partners.

Nesse processo de transição, o clube deve disputar o Campeonato Carioca com nomes que serão anunciados, como Pedro Raul. Mas outros que permaneceram da segunda divisão talvez não sejam utilizados no Campeonato Brasileiro. É o caso de Nenê.

Ainda há a possibilidade do meia permanecer no Vasco até o fim da temporada. Tudo vai depender do desempenho de Nenê até o fim do contrato.