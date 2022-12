Ralff Abreu encerra temporada e mira bons resultados para 2023

Ralff Abreu, ex-top 10 mundial e atual 43º do mundo, encerrou no último final de semana sua temporada 2022 com a disputa do torneio BT 400 de Garopaba (SC) onde atuou ao lado do francês Ugo Quilici, caindo na primeira rodada.

O atleta niteroiense encerra o ano com duas quartas de final nos grandes torneios BT 400 de Balneário Rincão (SC) e BT 200 de Campina Grande (PB) além de oitavas de final nos Sand Series de Barcelona e Gran Canaria, na Espanha. Ele fez oitavas também no Sand Series de Brasília (DF) e torneios BT 400 de Valinhos (SP) e Campinas (SP).

O atleta destacou as grandes vitórias no ano: "O ano de 2022 foi de altos e baixos assim como ano passado. Convivi com problemas no joelho esquerdo. Não consegui treinar no ritmo que gostaria. Tive que me poupar bastante. Passei mais tempo na fisio do que em quadra. Isso atrapalhou bastante. Só joguei os principais torneios, não joguei outros que normalmente jogaria em busca de pontos. Joguei parte do ano com o Vinicius Chaparro, mas ele queria disputar mais eventos e não consegui lhe acompanhar como gostaria, então para o segundo semestre rodei com outros parceiros o que não foi favorável. Mesmo assim o saldo foi positivo do ano pois consegui excelentes vitórias que mostram que estou com bom nível de jogo e que posso competir na prateleira de cima. Ganhamos do Tomaso Giovannini e Theo Irigaray, do Alessandro Calbucci e Marco Garavini, do João Wiesinger e Gabriel Santos, Niccolo Strano e Gabriel Santos, Nacho Guedez e Manuel Ringlstetter. Tivemos vitórias bem interessantes, algumas derrotas duras, jogos perto de vencer de outras duplas top. Isso mostra que ainda tenho condição, o que preciso evoluir é no físico", apontou Abreu, atleta patrocinado pela Dropshot e com apoios da Secretaria de Esportes e Lazer de Niterói, Benevix, Agência Experience Marketing, Clínica de Vacinação Prophylaxis e Spider Undergrip.

Ralff agora descansa até a virada do ano quando inicia a pré-temporada nos primeiros dias de janeiro visando 2023: "Meu corpo precisa dar uma descansada para ano que vem chegar forte e fazer mais uma temporada bem pensada, quem sabe sem dor nenhuma e jogando no meu 100%", apontou o atleta que define seus primeiros torneios de 2023 nas próximas semanas.

Além do desempenho em quadra, o ano de 2022 de Ralff foi levando conhecimento e sua experiência para todo o Brasil. O atleta campeão Pan-Americano em 2016 e vice-campeão Mundial pelo Brasil em 2017 realizou clínicas no interior do Rio de Janeiro (Campos dos Goytacazes), nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Paraíba, Bahia, além do Pará: "Rodei o Brasil bastante com muitas clínicas. Tenho o prazer imenso de compartilhar um pouco do sei com novos amantes do esporte. Fui duas vezes ao Pará, interior do Paraná, interior do Rio Grande do Sul, Paraíba, interior da Bahia. É um projeto que quero continuar em 2023".

Ralff também inaugurou a primeira academia de Beach Tennis fora da praia em sua cidade natal, a Arena Ralff Abreu, no Centro de Niterói, e deu sequência com sua escolinha na Praia de Icaraí.

Sobre Ralff Abreu

Ralff Abreu, nascido em Niterói, em fevereiro de 1983, foi tenista e começou no Beach Tennis em 2011. Tem 14 títulos a nível mundial ITF na carreira.

Em 2017, ao lado de Diogo Carneiro, teve seu melhor ano, alcançando o top 10 do ranking mundial. Foi campeão do ITF de João Pessoa (PB), Maceió (AL), Balneário Camboriú (SC), São Miguel do Gostoso (RN), foi vice-campeão em Guadalupe, Niterói (RJ), vice-campeão Mundial pela Seleção Brasileira por Equipes na Rússia, semifinalista do Mundial de Duplas em Cervia, na Itália.Em 2016 foi campeão Pan-Americano em Aruba e em 2017 venceu a Nations Cup, a Copa das Nações, contra a Itália, no mesmo país. Em 2019 foi vice-campeão no ITF de Brusque (SC) e campeão no ITF de Niterói (RJ).