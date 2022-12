Flamengo anuncia contratação do técnico português Vítor Pereira

Vítor Pereira é o novo técnico do Flamengo. Nesta terça-feira (13), o clube carioca anunciou um acordo com o português. O ex-Corinthians, substitui Dorival Júnior no comando do rubro-negro.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que tem um acordo com o técnico Vítor Pereira para comandar o elenco profissional em 2023", anunciou o clube em uma rede social.

Apesar do anúncio oficial, não é novidade para a torcida que as negociações já estavam caminhando.

Vítor Pereira chega com missão de manter os bons resultados de Dorival. Nesta temporada, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, com o Mundial de Clubes ( 2022) ainda a ser disputado.