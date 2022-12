Rodinei é anunciado como novo reforço do Olympiacos, da Grécia

Rodinei foi anunciado neste domingo (11), como novo reforço do Olympiacos, da Grécia. Ele acertou com o clube grego até até o final da temporada europeia de 2025.

O jogador estava no Flamengo desde 2016 e foi decisivo para a temporada de 2022 do rubro-negro carioca. Responsável por cobrar o pênalti decisivo na final da Copa do Brasil, e participar da jogada do gol do título da Libertadores, ele chegou a estar na lista dos 55 nomes pré-convocados por Tite para a disputa da Copa do Mundo do Catar.

Outros clubes demonstram interesse em Rodinei, como Botafogo, Atlético-MG, Grêmio e River Plate (Argentina). Mas o desejo do jogador de atuar na Europa pela primeira vez na carreira foi fundamental para a tomada de decisão.