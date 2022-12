Derrota do Brasil decepciona torcida em shopping de Niterói

Espectadores no Arena Plaza assistiram eliminação brasileira com apreensão - Foto: Layla Mussi

Não deu; após 120 minutos de tensão no confronto contra a Croácia, a Seleção Brasileira foi derrotada nos pênaltis e acabou eliminada da Copa do Mundo 2022. Os torcedores reunidos no terraço do shopping Plaza, em Niterói, deixaram o evento de exibição montado no shopping com lágrimas nos olhos ou com risadas de nervoso na tarde desta sexta-feira (09/12).

"Prometeu tudo, entregou nada", foi a definição da partida dada pela torcedora Esther, de 11 anos, que foi assistir à partida com sua família. "Comprei até uma blusa do Brasil pra isso. Achei que ia ver meu primeiro título do Brasil. Não conseguimos", lamentou a pequena espectadora.

Sua irmã Emanuelly, de 16, saiu ainda mais decepcionada, em especial com o desempenho dos jogadores. "Não tem condição. Era o último pênalti. Quem que bate pênalti? É o Neymar. Era mata-mata", reclamou.

Irmãs saíram indignadas com desempenho de jogadores na disputa por pênaltis | Foto: Layla Mussi

Ela conta que, assim como o resto dos torcedores reunidos no local, vibrou bastante com o gol marcado pelo atacante Neymar no primeiro tempo da prorrogação. Até o empate dos croatas, com o gol de Bruno Petković, a torcida ainda tinha esperanças.

Depois, “foi só ladeira abaixo”, como descreveram alguns dos torcedores no local. Entre eles, quem mais sofreram foram as crianças. A maioria delas saiu aos prantos do local e os papais e mamães tiveram que ir embora assim que a partida terminou para acudir o choro dos pequenos.

Crianças esperavam assistir título do Brasil pela primeira vez | Foto: Layla Mussi

Alguns dos espectadores estavam tão certos da vitória que chegaram a investir em decoração especial para comemorar a classificação que não veio. Os amigos Alissa e Adrian, de 20 e 21 anos, respectivamente, se prepararam, pintaram o rosto, mas acabaram saindo sem a esperada comemoração.

“Eu acho que o que deu azar foi essa cara, porque, no último jogo, na torcida do outro time tinha muita gente com a cara pintada, né. Por isso que deu tudo errado”, brinca a jovem torcedora. A ideia de irem fantasiados foi dela; o amigo confessa que, até semana passada, não estava sequer acompanhando os jogos do Brasil.

Dupla de amigos se fantasiou na expectativa de ver Seleção classificada para semifinal | Foto: Layla Mussi

“Foi o segundo jogo que eu vim ver aqui. Até segunda-feira, eu não tinha assistido nenhum jogo da Copa. Não estava entendendo nada, depois fui pegando o clima. A expectativa já tava lá no alto”, explica Adrian. Apesar da tristeza, a dupla saiu de cabeça erguida, afinal, daqui a quatro anos tem mais. “Mas tá tudo certo, não pode perder a esperança. Na próxima, tamo aí”, espera Alissa.

Enquanto o próximo mundial não chega, o jeito é encontrar outra torcida até o fim da competição no Catar. O torcedor André, de 46 anos, conta que os filhos e sobrinhos já terminaram a partida gritando: “Vamos Marrocos!”.

André, que foi assistir ao jogo em Niterói com a família, culpa Tite pela derrota | Foto: Layla Mussi

Ele mesmo ainda não superou a derrota, atribuída, na sua opinião, às escolhas duvidosas do treinador. “Graças a Deus que a gente vai mudar de técnico, porque com o Tite não dá. Ele tem uns conceitos de jogos que não fazem sentido hoje em dia, deixou muita gente boa de fora da Copa. Vai botar Rodrygo para bater o primeiro pênalti? Tinha que ser alguém com mais experiência”, opina o torcedor.

Agora, o jeito é lamentar. “Achei que a gente fosse mais longe. Não sei se seríamos campeões, mas pensei que a gente chegava pelo menos na final eu esperava”, reclama André, representando a maior parte dos torcedores decepcionados no local.