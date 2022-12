Eliminação do Brasil faz torcida eleger Tite como grande culpado

Eliminação da seleção marca a última partida de Tite no comando do Brasil - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O treinador Tite, que se despediu nesta sexta-feira (9) da seleção brasileira, foi eleito pela torcida nas redes sociais como o grande culpado pela eliminação diante da Croácia, nos pênaltis.

Enquanto muitos torcedores lembaram que o técnico perdeu sua segunda Copa do Mundo para uma seleção europeia que não figura entre as favoritas, outros reclamaram de Neymar não ter cobrado nenhum pênalti.

"O Tite não botou o Neymar pra bater o pênalti, isso não sai da minha cabeça!!!!", escreveu um internauta. "Existe um único culpado e se chama TITE! Burro com grife", reclamou outro.

Jornalistas também apontaram o treinador como principal nome da eliminação.

"Essa eliminação está na conta do Tite. O treinador brasileiro ERROU EM TODAS as decisões. Brasil fora da Copa do Mundo, novamente, após perder para uma seleção europeia", escreveu Venê Casagrande, jornalista de esportes de O DIA e do SBT.

O craque Neto, apresentador da TV Bandeirantes também foi na mesma linha de Venê.

"Mas o maior responsável por essa ELIMINAÇÃO da Copa é o técnico Tite com seus manias e ações irresponsáveis. Tipo não convocar Gabigol, levar Dani Alves e não colocar o Neymar pra bater pênaltis", comentou.

Como já havia sido anunciado antes mesmo da Copa ter início, Tite deixou o comando do time brasileiro. Até o momento, nãp há nenhum nome cotado para assumir a seleção.